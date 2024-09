Levende muis springt uit vliegtuigmaaltijd, toestel moet direct landen

Een vrouwelijke passagier op een vlucht van Oslo naar Malaga had woensdag alle reden tot klagen over de kwaliteit van het eten aan boord. Toen ze het cellofaan van het bakje aftrok, sprong er een muis uit.



Zelf kon ze er wel om lachen, blijkt uit een Facebook-post, maar de luchtvaartmaatschappij SAS kon dat niet. De vlucht moest zo snel mogelijk zien te landen. Het toestel maakte een extra stop in Kopenhagen, waar de passagiers vervolgens moesten overstappen op een nieuw toestel.



De reden daarvoor had overigens niets te maken met de nogal gebrekkige voedselhygiƫne, maar alles met de veiligheid van de vlucht. Muizen en andere knaagdieren in een vliegtuig zijn een groot gevaar in de lucht, omdat ze bedrading kunnen doorknagen.



Een woordvoerder van SAS bevestigt het incident aan de Britse krant The Guardian en meldt dat de leverancier van de maaltijden onderzocht zal worden.

Je krijgt dus wel echt vers eten aan boord .

@Buick : en je hoeft je niet te vervelen

