Man klimt in paal boven A4 bij Rijswijk: snelweg uren dicht

De A4 bij Rijswijk is dinsdagnacht urenlang afgesloten geweest omdat een persoon in een paal op een spoorbrug was geklommen. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Rond 02.00 uur sloegen automobilisten alarm toen ze iemand een mast boven de snelweg zagen beklimmen.



Uit veiligheid werd de A4 in beide richtingen afgesloten en moesten bestuurders met hulp van de politie terugrijden naar de dichtstbijzijnde afrit. Ook het treinverkeer tussen Delft en Den Haag werd stilgelegd, zodat hulpdiensten veilig konden ingrijpen.



Ambulance, brandweer en een speciaal onderhandelingsteam kwamen ter plaatse. De persoon op de brug zou een verward iemand zijn. Uit voorzorg werd een groot springkussen neergelegd, maar uiteindelijk is de man met een hoogwerker naar beneden gehaald.



Waarom de man in de paal was geklommen, is niet bekend. Rond 05.30 uur werd de snelweg weer vrijgegeven.

Reacties

02-07-2025 21:12:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.010

OTindex: 95.472

Paaldansen

