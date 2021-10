Het wonder van Tubbergen: verdwenen winkelmandjes komen langzaamaan weer terug

Heel vreemd verhaal dit. De tientallen winkelmandjes die onlangs verdwenen bij de Plus in Tubbergen, komen één voor één weer terug. De eigenaar denkt dat het door 'de kracht van sociale media' komt. Wij sluiten op dit moment niets uit.



Stel, je bestelt tachtig winkelmandjes. Appeltjesgroen, net als de kleur van je gilet en sjaaltje. Prima mandjes: stevig, duurzaam, makkelijk schoon te maken. Maar dan tel je er plotseling nog maar 78. De volgende dag blijf je steken op 70. Voor je het weet zijn er nog maar 25 over.



Dit overkwam de medewerkers van Plus Tubbergen deze week. Eigenaar Niké Pleijhuis baalde enorm en deelde het verhaal op Facebook. Nog diezelfde dag wist het halve dorp over de mandjes-exodus.



Wout Stokkelaar is leidinggevende van de vulploeg. Hoewel de winkelmandjes niet onder zijn verantwoordelijkheid vallen, is hij goed op de hoogte van de kwestie. Hij zag met eigen ogen hoe de mandjesstapel een dag na het Facebook-bericht plotseling gróter werd.



"Iedere avond tellen we ze opnieuw", zegt Wout. "Plotseling waren er een paar bijgekomen. Wanneer dat was? Precies een dag na de Facebook-post."



Dat kan toch geen toeval zijn? Maar het wordt nog mooier, want de stapel bleef maar groeien: "Ze lopen in gedeeltes binnen, zo'n tien per dag", zegt de vulploegleider. "Ik denk dat mensen het bericht op Facebook hebben gezien en ze daarom terugbrengen."



Voor de duidelijkheid: we weten niet of het om één of meerdere daders gaat, of dat er iets anders aan de hand is. De kans dat de mandjes opnieuw gestolen worden, lijkt in ieder geval klein. Niemand wil gespot worden met zo'n hebbedingetje in de fietstas. Niet nu Tubbergen in de ban is van het mandjesmysterie.



Wout verwacht ook dat de stapel binnen afzienbare tijd weer compleet is. Anders wendt Plus zich opnieuw tot het sociale medium dat de tachtig mandjes (naar alle waarschijnlijkheid) heeft herenigd.

Ach ja, mensen het gevoel geven dat Big Brother is watching kan een regulerend effect hebben

Gauw terugbrengen, dat mandje voordat we door de mand vallen!



Overigens lijkt het me wél opvallen als mensen met mandje en al de winkel inlopen.

@Mamsie :

Overigens lijkt het me wél opvallen als mensen met mandje en al de winkel inlopen. QuoteOverigens lijkt het me wél opvallen als mensen met mandje en al de winkel inlopen. Hoeft niets te beteken te hebben. Mensen gaan met volgeladen mandje naar de auto, laden het over er brengen het weer terug. Dat doe ik, en velen met mij, met de wagentjes.

@Emmo , maar jouw auto is natuurlijk te klein om er een winkelwagen in te proppen?

Nog even en ze hebben méér mandjes als waar ze mee begonnen...

Ze kunnen ook even kijken bij de plaatselijke kringloopwinkels. Die gebruiken ook vaak mandjes van supermarkten. En dan vraag ik me af of ze daar wel eerlijk aan gekomen zijn.

Ik heb het tenminste vaak gezien.

