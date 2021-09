Macaber zicht: vrouw verkleed als non danst met skeletten op oud kerkhof

Chauffeurs die afgelopen zaterdag rond de middag op een drukke invalsweg richting centrum van de Engelse havenstad Hull reden, waren getuige van een huiveringwekkend tafereel: een vrouw was op het terrein van een oud kerkhof verkleed als non aan het dansen met skeletten. Verbijsterde passanten konden de horrorscène op beeld vastleggen. Op de beelden lijkt er ook een geraamte van een hond betrokken te zijn bij het macabere schouwspel.Het leek wel een scène uit een horrorfilm: een vrouw getooid in een nonnenhabijt en sluier die in een danse macabre verwikkeld is met (studiemodellen van) menselijke skeletten. De vrouw had voor de gelegenheid ook het geraamte van een gezelschapsdier van stal gehaald – vermoedelijk dat van een hond. Ze had voor haar actie een toepasselijke locatie uitgekozen: het Hull General Cemetery, dat tot 1972 gebruikt werd als begraafplaats en nu te boek staat als een historische hotspot in de stad.Voorbijrijdende chauffeurs wisten niet wat ze zagen. «Ze was aan het dansen met een skelet», verklaarde een ooggetuige aan de lokale nieuwssite Hull Live, die eraan toevoegde dat de non veel bekijks had: passanten hielden halt om zich aan het schouwspel te vergapen.Wat de vrouw bezielde is niet duidelijk, al opperen lokale media de theorie dat het om een kunstproject of stunt ging.