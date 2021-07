Uit eten? Eerst even helm opzetten

Voor veel zeelieden is het restaurant

Yakamoz op een bedrijventerrein in de

Eemshaven de handigste plek om te eten

of een maaltijd af te halen.Maar sinds

kort kunnen klanten de deur nauwelijks

veilig bereiken,omdat ze aangevallen

worden door vogels,meldt RTV Noord.



Vlakbij is een speciaal broedeiland,

maar een deel van de vogels koos het

dak van het Turkse restaurant als

broedplek.Eigenaar Mustafa heeft nu

parasols bij het restaurant neergezet

om bezoekers te beschermen.



Hij heeft wel begrip voor de vogels."Ze

willen hun jongen beschermen.En het is

hun land.Zij waren hier het eerst."

