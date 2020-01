Politie achtervolgt bestuurder zonder rijbewijs 60 kilometer over snelweg

BLARICUM - De politie heeft donderdagnacht een man aangehouden op de A1 in Blaricum na een lange achtervolging over de snelweg vanaf Apeldoorn.



Dat meldt Team Hoofdwegen op Twitter.



De auto moest door de politie geforceerd worden om te stoppen. Op foto's is te zien dat een Ford Fiesta ingesloten staat tussen maar liefst vier politieauto's met zwaailichten. De afstand tussen Apeldoorn en Blaricum is zo'n 60 kilometer.



De verdachte bleek na controle onder invloed te rijden, een valse kentekenplaat te hebben en ├╝berhaupt niet in bezit van een rijbewijs.

