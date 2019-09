Ministers hebben spijt dat ze voetbal keken tijdens debat: Behoefte aan ontspanning

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) komen met excuses nadat ze gisteren betrapt werden op het kijken naar voetbal op hun iPads tijdens de Algemene Beschouwingen. "Dat had ik niet moeten doen", zegt Grapperhaus.Terwijl premier Rutte druk bezig was, bleken de twee ministers aan het eind van het debat bezig met heel andere dingen. Door de camera's van de Tweede Kamer werden zij betrapt: ze waren op hun iPads naar een wedstrijd van Feyenoord aan het kijken.Minister Van Nieuwenhuizen geeft vandaag toe dat het niet handig was. "Ik begrijp dat mensen het gek vinden. Ik zat niet echt te kijken. Het was aan het eind van het debat. Rutte was ook bijna klaar. Maar het was niet echt handig", zegt Van Nieuwenhuizen. "En de uitslag van de wedstrijd was ook nog slecht."Minister Grapperhaus zegt dat hij zijn verontschuldigingen al heeft aangeboden. "Ik had behoefte aan wat ontspanning na twee hectische dagen. Dat had ik niet moeten doen."