Wankel energienet kan stroom van windmolenparken in Emmen niet opslaan

Netwerkbeheerders Tennet en Enexis hebben op dit moment geen capaciteit om twee van de drie geplande windmolenparken in de gemeente Emmen aan te sluiten op het net. Volgens de gemeente heeft Enexis dit onlangs laten weten.



Emmen moet van de provincie 95,5 megawatt aan windenergie gaan opwekken. De drie locaties in de gemeente die in aanmerking komen voor windmolens zijn de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum, de N34 ter hoogte van Westenesch en de Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge.

Groot probleem: Voetbalclub wil zonnepanelen, maar krijgt deksel op neus (Enexis kan de stroom niet kwijt)



De windparken waarvoor op dit moment geen capaciteit is, moeten verrijzen op de locaties N34 en Zwartenbergerweg. De ontwikkelaar van Energiepark Pottendijk heeft de gemeente laten weten dat hij wél aansluitmogelijkheden heeft. Om de windmolens bij de N34 en Zwartenbergerweg aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet moeten eerst nieuwe transformatorstations worden gebouwd.



In een overleg met de gemeente Emmen en de provincie Drenthe hebben beide netbeheerders laten weten dat het wel zeven tot tien jaar kan duren voor ze voor meer aansluitcapaciteit kunnen zorgen. Dit heeft te maken met de benodigde procedures en bouwtijd voor nieuwe transformatorstations.

Wiebes zoekt oplossing voor netwerkproblemen met zonneparken



Emmen heeft de netwerkbeheerders gevraagd om na te denken over creatieve oplossingen voor het probleem. Inmiddels is de gemeente in overleg met de provincie over de vraag wat deze ontwikkeling betekent voor de taakstelling om 95,5 megawatt aan windenergie op te wekken.

Reacties

15-02-2019 20:08:54 Beereekhoorn

Erelid



WMRindex: 939

OTindex: 2.096

Kunnen ze niet war auto's neerzetten en die als een soort witte fietsenplan gaan laten gebruiken

15-02-2019 23:47:04 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.558

OTindex: 20.025

Was regeren niet vooruitzien?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: