Aantal verdachten in Indonesische zaak rond gruwelcrèche stijgt naar 27

Het aantal verdachten in een grootschalige zaak rond kindermishandeling en -verwaarlozing in een crèche in de Indonesische stad Yogyakarta is opgelopen tot 27, meldt de politie.



De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan, waarin hij beweerde dat kinderen er onmenselijk werden behandeld.



Eind april deed de politie een inval. De politie trof toen tientallen kinderen aan van wie de handen en voeten waren vastgebonden. Sommige kinderen zaten volgens de politie vastgebonden aan deuren, ook hadden ze verwondingen.



Volgens het Indonesische nieuwsplatform Berita Satu zijn tot dusver 144 kinderen ondervraagd en worden binnenkort nog eens 60 kinderen ondervraagd.



Aanvankelijk werden dertien mensen aangehouden, onder wie de directeur en verzorgers van het kinderdagverblijf. De opvang werkte zonder vergunning en bracht veel te veel kinderen onder in kleine ruimtes.



Volgens Indonesische media vermoedt de politie dat winstbejag een rol speelde: de opvang zou meer kinderen hebben aangenomen dan het personeel aankon.



BBC Indonesië sprak met ouders van slachtoffers. Zij zeiden dat hun kinderen thuiskwamen met verwondingen en voortdurend honger leken te hebben.



De verwondingen schreef de opvang toe aan ongelukjes of ruzies met andere kinderen. "We vonden het normaal, want kleine kinderen vechten weleens", zei een van de ouders.



In een TikTok-video die viraal ging, vertelde een moeder dat haar dochter elke dag "hysterisch huilde" wanneer ze naar het kinderdagverblijf moest en "stil en afwezig" was na een dag op de opvang.



Tot de veertien nieuwe verdachten behoren verzorgers, een beveiliger en administratief personeel. De verzorgers hebben volgens de politie actief bijgedragen aan de mishandeling en verwaarlozing van de kinderen. De beveiliger en andere medewerkers wordt verweten dat zij het misbruik toestonden. Persbureau Reuters meldt dat de advocaten van de verdachten niet bereikbaar waren voor commentaar.



Tegen de eerder aangehouden verdachten loopt al een zaak, de formele aanklachten worden later ingediend. Het is niet bekend wanneer het proces begint.

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