Vrouwen zijn in hun leven 850000 dollar duurder uit
Wie staat hier bij stil? Vrouwen zijn in hun leven duurder uit dan mannen. Ze hebben een aantal financiele nadelen met als enige oorzaak: Ze zijn vrouw. Amerikaans onderzoek komt in totaal op $849.000. Vrouwen verdienen minder dan mannen ($400.000).
Hun ziekteverzekering is meestal duurder. (In de VS).
En vrouwen worden ouder, genieten langer van hun pensioen. Ze moeten dus meer sparen voor een goed pensioen en geven in die jaren in totaal ook meer geld uit ($200.000).
En we krijgen ook nog minder betaald! Toen een aantal jaar geleden vrouwen minder mochten betalen voor een autoverzekering omdat ze nu eenmaal minder schade rijden, hebben de mannen daar een stokje voor gestoken omdat ze dat discriminatie vonden! Maar als het in hun voordeel is dan hoor je ze niet en werken ze verandering tegen! Mannen hebben het voor het zeggen en wij vrouwen worden niet eerlijk behandeld!