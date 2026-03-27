Tientallen nepflamingo's geplaatst op broedeiland in kwetsbaar natuurgebied: 'Foute grap'

Op een drijvend broedeiland in het Grevelingenmeer zijn tientallen plastic flamingo's geplaatst. Staatsbosbeheer noemt de actie ongepast en vreest dat broedende vogels worden verstoord, meldt Omroep Zeeland.



Het gaat om het broedeiland Dijkwater bij Sirjansland, dat nog maar enkele maanden in gebruik is, meldt de omroep. Het eiland is juist aangelegd om vogelsoorten als visdiefjes en meeuwen een veilige broedplek te bieden. In totaal zijn er 39 nepflamingo's neergezet. Medewerkers van Staatsbosbeheer ontdekten al snel dat het niet om echte vogels ging.



De timing van de actie is volgens boswachter Marijke Lieman dan ook ongelukkig. "Het broedseizoen is net begonnen, vogels gaan zich nu oriënteren waar ze broeden", zegt Lieman tegen Omroep Zeeland. "Doe dit nu niet. Het is zo'n kwetsbaar natuurgebied, het is zo'n kwetsbare periode."



Volgens Staatsbosbeheer is het onduidelijk wie de flamingo's heeft geplaatst. Vermoedelijk zijn ze met een boot naar het eiland gebracht. De organisatie spreekt van een 'foute grap' en benadrukt dat het natuurgebied kwetsbaar is.



De plastic flamingo's zijn inmiddels verwijderd. Staatsbosbeheer hoopt dat vogels niet zijn afgeschrikt en alsnog op het eiland zullen gaan broeden. "We zijn hartstikke blij met het broedeiland. De provincie heeft er ook geld in geïnvesteerd", zegt Lieman. "Als je zo'n broedeiland in het water zet, dan hoop je natuurlijk ook dat er vogels op afkomen. We hadden hoge verwachtingen: grote aantallen visdiefjes gaan in deze tijd broeden."



Wie achter de actie zit, wordt vooralsnog niet actief onderzocht. Maar Lieman doet wel een oproep aan bezoekers van het natuurgebied: "Blijf op de paden, geniet ervan. We hebben een gluurmuur waar mensen prachtig kunnen zitten en van de natuur kunnen genieten."

Reacties

27-03-2026 16:20:27 allone

Oudgediende



Een eiland in het water zetten… 🤔

27-03-2026 17:19:13 Emmo

Stamgast



@allone : Tja, de natuurbeheerders onder ons kunnen er wat van. Maken van heel Nederland één grote dierentuin.

27-03-2026 18:21:23 allone

Oudgediende



@Mamsie : soort Efteling mit Roodkapje en de drie biggetjes

