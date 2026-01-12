Er was dit weekend veel te doen rondom de omstreden prediker Tom de Wal. De man, die beweert dat hij in staat is om mensen met gebed te genezen van ziektes, werd aangehouden tijdens een van zijn activiteiten in Tilburg. Enkele uren later werd hij weer vrijgelaten. Maar wat is zo omstreden aan hem en waarom werd hij gearresteerd?
De Wal is al jaren het gezicht
van de organisatie Frontrunners Ministries, die hij samen met zijn vrouw heeft opgericht. Naar eigen zeggen is het doel van de organisatie 'een generatie op te richten die volledig voor Gods Koninkrijk gaat'.
De organisatie is sinds 2016 actief in Nederland en zegt zelf bijna volledig te draaien op donaties. Op de website staan op verschillende plekken dan ook oproepen om te doneren.
Volgens de website van Frontrunners Ministries ontvangen veel mensen 'genezing, bevrijding en doorbraak' tijdens de evenementen waarbij De Wal spreekt. De organisatie benadrukt geen sekte én geen kerk te zijn.
Op de website staat daarnaast dat De Wal niet beschikbaar is voor contact met de pers, dit omdat hij al heel druk zou zijn en er altijd genoeg mensen met hem willen spreken. "Hij zou daar zijn hele werkweek mee kunnen vullen."
Op zijn Instagram deelde hij gisteravond een screenshot van zijn inbox met uitnodigingen van verschillende media naar aanleiding van zijn arrestatie met de begeleidende tekst: 'Sorry jongens, ben eerst nog even druk met preken. Zal daarna kijken wat we doen.'
Op sociale media kondigde De Wal zijn komst naar Eindhoven de afgelopen tijd meermaals aan. Hij zou prediken in een Van der Valk-hotel, maar die bijeenkomst werd afgelast. Hierop trok hij naar Tilburg waar hij in een kerk een gebedsgenezingsdienst leidde.
De gemeente Tilburg had deze bijeenkomst verboden omdat er geen evenementenvergunning was aangevraagd, terwijl er bijvoorbeeld wel kaartjes waren verkocht. Hierdoor viel het niet onder een reguliere kerkdienst, stelt de gemeente. Vanuit medestanders van De Wal komt daar kritiek op: hij zou enkel het evangelie hebben willen verspreiden.
Strafrechtdeskundige Henny Sackers denkt dat de keuze van de gemeente verdedigbaar is: "Het is een grijs gebied, het is bijvoorbeeld geen kermis of popconcert waarbij iedereen ziet dat het om een evenement gaat. Maar als er wel tickets worden verkocht, zoals de gemeente beweert, is het niet gek dat de gemeente een evenementenvergunning vraagt. Ja, als je die niet hebt dan kan je worden aangehouden."
En dat gebeurde dan uiteindelijk ook. De Wal werd door de politie gevraagd om samen met zijn aanwezige volgers de kerk in Tilburg te verlaten, hier werkten ze allen aan mee. Maar op straat ging hij vervolgens weer verder, waarna hij dus werd gearresteerd. Na zijn vrijlating zei hij in onderstaande post de aanhouding 'echt bizar' te vinden. Ook liet hij weten boetes te hebben gekregen.
aan.