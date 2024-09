Fietsbrug Giethoorn wederom kapot

De vorige reparatie heeft ruim een jaar op zich laten wachten. Maar echt lang plezier hebben fietsers er niet van gehad: de fietsbrug in Giethoorn is wederom kapot. Amper een maand geleden werd de brug feestelijk weer in gebruik genomen.Wat er mis is met de brug is niet bekend. Wel is duidelijk dat fietsers en voetgangers wederom kilometers moeten omlopen om aan de andere kant te komen.Weer een jaar wachten?In augustus 2019 ging de brug ook al eens kapot. Toen ontstond er discussie over wie de reparatie moest regelen: de gemeente of waterresort Bodelaeke. Beide partijen voelden zich niet verantwoordelijk voor het onderhoud aan de brug en dus gebeurde er niets. Wat voor het waterresort ook meespeelde in de afweging, was dat de brug waarschijnlijk defect was geraakt door vandalisme. Uiteindelijk werd er een oplossing gevonden en na aan half jaar kon de brug weer worden gebruikt. Tot april vorig jaar.In die maand ging de brug wederom kapot. Ook deze keer ontstond er discussie over wie verantwoordelijk was voor de reparatie. Na een jaar wachten was de Fietsersbond het zat: zij organiseerden een protestactie om de reparatie nu eindelijk eens uit te voeren. Dat had succes, want twee maand later werd de brug gerepareerd.Lang hebben de inwoners van Giethoorn dus niet van de brug kunnen genieten: zondagavond werd duidelijk dat de brug wederom kapot is. Hoe lang de reparatie deze keer gaat duren is afwachten.