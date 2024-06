Wrak verdwenen vliegtuig na 53 jaar gevonden

Experts zijn vrijwel zeker dat het wrak van een privévliegtuig na 53 jaar eindelijk is gevonden. Het vliegtuig verdween in 1971 tijdens een sneeuwnacht in de Amerikaanse staat Vermont en werd afgelopen maand in Lake Champlain gevonden.



Het privévliegtuig verdween kort na vertrek van de luchthaven van Burlington naar Providence, Rhode Island, op 27 januari 1971. Aan boord bevonden zich twee bemanningsleden en drie werknemers van een ontwikkelingsbedrijf uit Georgia, die aan een ontwikkelingsproject in Burlington werkten.



Bevroren meer

De eerste zoektocht volgde al snel, maar leverde geen wrakstukken op. Het meer bevroor vier dagen nadat het vliegtuig was verdwenen en dus werden nieuwe zoektochten kort na de verdwijning lastig. Pas toen het ijs in de lente van 1971 smolt konden de zoektochten worden voortgezet en werden er brokstukken in de buurt van het meer gevonden. Het vliegtuigwrak bleef destijds spoorloos.



Over de jaren hebben er minstens zeventien andere zoektochten plaatsgevonden.



Sonarbeelden

In 2014 deden onderwaterzoeker Garry Kozak en zijn team sonaronderzoek, waardoor zij het wrak van een ander vliegtuig op het spoor kwamen. Afgelopen maand onderzochten zij hun beelden opnieuw en ontdekten zij een andere schim van een vliegtuig op 60 meter diepte van het meer.



Die schim lijkt precies op het wrak van het privévliegtuig dat 53 jaar geleden verdween. “Met al die bewijsstukken zijn we er 99 procent absoluut zeker van”, zei Kozak maandag.



Een zoon van een van de inzittenden van het vliegtuig noemde Kozak een held vanwege zijn toewijding aan het vinden van het vliegtuig.



Tastbare overblijfselen

Het National Transportation Safety Board doet nu onderzoek of het daadwerkelijk om het verdwenen privévliegtuig gaat. Zij doen geen bergingsoperaties.



Of er tastbare overblijfselen zijn van de inzittenden moet nog worden uitgezocht. De nabestaanden van de slachtoffers zijn van plan een herdenking te houden nu ze weten waar het vliegtuig zich bevindt.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: