Museum Australië installeert toilet om mannen buiten de deur te houden

Een museum in de Australische stad Hobart laat een toilet installeren in een van de expositieruimten om mannen daar te kunnen weren. Met die truc wil het museum een rechterlijke uitspraak omzeilen die stelt dat er ook mannen toegelaten moeten worden.

De expositie Ladies Lounge in het Museum of Old and New Art op het eiland Tasmanië was exclusief bedoeld voor vrouwen. Maar nadat een mannelijke bewoner van het eiland een rechtszaak had aangespannen wegens seksediscriminatie, besloot een rechter dat de scheiding der geslachten inderdaad tegen de wet was: de Ladies Lounge moest ook geïnteresseerde mannen voortaan toegang verlenen.



Sindsdien heeft de curator de expositieruimte uit protest helemaal gesloten. Wanneer die wel open is, worden de bezoekende vrouwen door mannelijk butlers bediend, 'die leven om te dienen' en de glazen aanvullen met champagne. Het is een aanklacht tegen 'mannelijke overheersing in de wereld'.



Het museum is van mening dat het vonnis blijk geeft van 'een te benauwde kijk op de historische en nog altijd voortdurende achtergestelde sociale positie van vrouwen'. De rechter zou geen oog hebben gehad voor de functie die de Ladies Lounge vervult 'om de gelijkheid van kansen te bevorderen'.



De artiest die de lounge heeft ontworpen, Kirsha Kaechele, zegt nu in een interview dat ze de ruimte 'volgens de wettelijke regels zal aanpassen' om de ruimte weer open te kunnen stellen - alleen voor vrouwen dus. Doordat de lounge straks officieel een toiletruimte voor dames wordt, mogen mannen volgens de Australische wet wél uit de ruimte geweerd worden.



"Er komt een prachtig toilet in de Ladies Lounge, dus die kan als een toiletruimte voor vrouwen functioneren. Het is een geweldig toilet en mannen krijgen hem niet te zien."



Volgens het nieuwe plan mogen mannen er overigens wel op zondagen in. Dan kunnen ze leren strijken en de was te vouwen. De kunstenares noemde de discriminatiezaak overigens wel 'een zegen', omdat het juist aandacht genereert voor haar emanciperende boodschap.



Overigens is de rest van het museum wel gewoon voor mannen toegankelijk.

Hoort de titel niet te zijn: "Museum wordt toilet om mannen buiten de deur te houden?".

