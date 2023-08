Frauderende boeren willen ook subsidie voor andermans grond

Boeren vragen landbouwsubsidies aan voor grond die ze niet pachten of bezitten, zo schrijft Follow the Money. De overheid stelde honderden onregelmatigheden vast en deed meermaals aangifte, maar het probleem is groter. Vorig jaar kon Nederland de EU-subsidies niet voldoende verantwoorden, wat het ministerie van Landbouw deels wijt aan dit soort misbruik. In reactie op de bevindingen van Follow the Money roept het ministerie grondbezitters op hun eigendommen te claimen voordat kwaadwillenden dat doen.



‘Ik schrok me te pletter,’ zegt Hennie Olthof, adviseur agrarische zaken van Staatsbosbeheer. Hij kreeg in 2017 een overzicht te zien met claims van boeren op ‘duizenden hectaren’ grond van de natuurbeheerder, toen hij de agrarische administratie moest invullen.



Staatsbosbeheer is de grootste grondbezitter van Nederland. Veel van die grond is natuurgebied, maar een deel ook (extensieve) landbouwgrond, waaronder 50.000 hectare grasland. Door grond van Staatsbosbeheer op papier aan hun eigen bedrijven toe te voegen, konden agrariërs meer subsidie aanvragen: per hectare minimaal 220 euro. Ook konden ze meer mest uitrijden die ze dan niet voor veel geld hoefden af te voeren. Dit alles zonder dat er een haan naar kraaide.

