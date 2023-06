Man in boot ziet brug te laat, stoot keihard hoofd en moet zwaargewond naar ziekenhuis

Een man is zaterdagmiddag zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij met zijn hoofd tegen een brug was geknald. De man zat in een bootje en zag de brug te laat. De stuurman van de boot, een 23-jarige man uit Harlingen, is aangehouden wegens varen onder invloed.



De twee mannen waren bootje aan het varen aan de Potmarge in Leeuwarden. Het bootje wilde, volgens een videocorrespondent ter plaats, te hard onder de lage brug door waardoor hij met zijn hoofd tegen de brug botste.



Omstanders hielpen de mannen. Een traumahelikopter werd gebeld, maar ook weer geannuleerd omdat het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis moest.



De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe het met de zwaargewonde man gaat, is onbekend.

Reacties

04-06-2023 12:14:22 Emmo

In Giethoorn en Beltschutsloot is dit aan de orde van de dag. Al is het niet met dergelijk ernstige gevolgen. Wat ik mij afvraag is wat er voor de politie te onderzoeken is.

04-06-2023 17:25:04 HenrysWereld

T S Nu zit er een bobbel in de brug....

