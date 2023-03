Stel ontdekt verborgen bierkelder met bijna 100 flesjes onder net gekocht huis

Het is de droom van elke bierliefhebber: onverwachts een geheime bierkelder met bijna honderd flesjes onder je huis ontdekken. Het overkwam Dave en Mike in hun nieuwe woning in Haarlem. "We houden niet eens van bier."In januari kochten Dave (24) en Mike (31) een huis in de Haarlemse binnenstad. "We moesten er nog flink wat aan slopen. Het zou een grote klus worden", vertelt Dave aan Editie NL.Het eerste project was het slopen van de badkamer. "De vloer moest verlaagd worden om die gelijk te maken aan de rest van het huis. Er lag een tegelvloer met daaronder massief beton, dus we zijn flink gaan hakken. Anders zou het nooit lukken om erdoor te komen."Onverwachts kwam er houten vloer tevoorschijn. Door het hakken waren er gaten in gekomen, waardoor de mannen erdoorheen konden kijken. "Ik dacht nog: dat is vast een kruipruimte", vertelt Dave. Maar toen hij zijn telefoon in een gat liet zakken om een foto te maken, zag hij iets anders: een kachel, trap, buizen en een bierdopje."Het bleek een kelder van twee bij twee meter die vroeger werd gebruikt om bier te bewaren. "Er stonden bijna honderd bierflesjes. Bokbier, Spaans bier, Heineken met een rode dop: je kunt het zo gek niet bedenken of het staat er. Sommige zijn van brouwerijen die niet eens meer bestaan. Ze zijn allemaal gemaakt tussen 1984 en 1986."Hij denkt dat de vorige bewoner nooit van het bestaan van de kelder heeft geweten. "Hij is er in 1986 komen wonen. Dus waarschijnlijk is de voorraad van de bewoners daarvoor."Ook de makelaar van het huis had geen idee. "Die was stomverbaasd toen we het vertelden."Bierkelder wordt wijnkelderZelf waren Dave en Mike blij verrast met de extra ruimte in het huis, maar over de biervoorraad waren ze niet per se enthousiast. "We houden niet zo van bier dus we wisten niet wat we ermee moesten", lacht Dave. "Maar we zijn wél dol op wijn dus daar wordt hij mee gevuld."De oude bierflesjes geven ze weg aan anderen. "Er zijn inmiddels al wat mensen uit de buurt langs geweest om wat mee te nemen. Twee mannen vertelden ons dat de zwaardere biertjes van meer dan 10 procent misschien nog wel te drinken zijn. Nou, zij liever dan wij." Geïnteresseerden die ook een flesje op de kop willen tikken kunnen zich nog steeds melden.