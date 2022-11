Mannen wandelen zonder problemen hotel uit met geldautomaat

In een hotel in de Amerikaanse staat Florida is een bizarre overval gepleegd. Of eigenlijk meer een diefstal. Twee mannen wandelden een hotel binnen om vervolgens met een hele geldautomaat weer naar buiten te wandelen.De overval vond plaats in de stad Tampa. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe twee mannen in gele hesjes het hotel binnenlopen. Even later wandelen de ogenschijnlijke onderhoudslui met een geldautomaat naar buiten.Donderdag werd de brutale overval gepleegd. Vooralsnog tast het kantoor van de Hillsborough County Sheriff in het duister over de twee daders, meldt GearTape.