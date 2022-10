Stalker raakt verstrikt in gordijnen, slachtoffer bevrijdt hem

Stalken maakt een mens sowieso niet cool maar een Britse man maakte zichzelf wel heel erg belachelijk met zijn gedrag. Hij kon het niet laten zijn ex-vriendin te blijven opzoeken, maar raakte tijdens zijn actie verstrikt in haar gordijnen.



De 33-jarige man was van plan om door het raam van zijn ex te klimmen. Dat ging niet helemaal goed, ze vond hem verstrikt in de gordijnen terwijl hij half binnen was gekomen. De man kwam niet meer los en moest door haar geholpen worden.



Daarna besloot de man ook nog hun gezamenlijke hond te stelen, die hij weer terugbracht nadat zijn ex de politie erbij besloot te halen. De zaak is inmiddels voorgekomen. De dader krijgt een jaar voorwaardelijk en moet verplicht zes maanden in therapie om van zijn drugsgebruik af te komen, weet Metro UK.

