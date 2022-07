Boeren rond Schildmeer in Groningen dreigen van 'nepnatuur' 't Roegwold weer landbouwgrond te maken

Ludiek bedoeld met een serieuze ondertoon. Boeren rondom het Schildmeer dreigen natuurgebied ‘t Roegwold om te ploegen als het niet gebied van de stikstofkaart verdwijnt.Meer dan honderd landbouwvoertuigen zetten donderdagavond in ‘t Roegwold een ludieke protestactie kracht bij. De boeren vinden dat dit natuurgebied bij het Schildmeer en Hellum, waarvoor ze jaren geleden ruimte maakten, van de stikstofkaart moet. ,,Gebeurt dat niet, dan komen we al het materiaal dat hier vanavond staat terug, en veranderen we dit gebied terug in wat het was: landbouwgrond”, laat zegsman Regner Schepel optekenen.Donderdagavond is de actie nog ludiek, maar gaat 't Roegwold niet van de stikstofkaart, dan komen de boeren terug om het natuurgebied om te ploegen tot landbouwgrond.Donderdagavond is de actie nog ludiek, maar gaat 't Roegwold niet van de stikstofkaart, dan komen de boeren terug om het natuurgebied om te ploegen tot landbouwgrond.Volgens Schepel moeten landbouwers in de omgeving nu namelijk inkrimpen voor deze ‘nep natuur’, waardoor ze in voortbestaan worden bedreigd. ,,En het is ook tegen de afspraken in die gemaakt zijn met ons, in de tijd dat wij boeren akkoord gingen met de komst van ‘t Roegwold.”‘t Roegwold is een 1100 hectare groot natuurterrein van Staatsbosbeheer op voormalige landbouwgronden. Het is geen Natura 2000 gebied, het maakt wel deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS) Midden-Groningen. Daarvan is het doel om natuurgebieden in heel Nederland met elkaar te verbinden, waardoor planten en diersoorten zich makkelijker verspreiden en er meer verscheidenheid in de natuur ontstaat.