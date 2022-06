China publiceert (en verwijdert) het bericht: Mogelijk signalen buitenaards leven ontdekt

Volgens een bericht op de site van het Chinese wetenschappelijke staatsorgaan Science and Technology Daily heeft China’s grootste radiotelescoop Sky Eye signalen uit het universum opgepikt die mogelijk zouden kunnen wijzen op het bestaan van een intelligente levensvorm. Maar vrij snel nadat het bericht was gepubliceerd werd het ook weer verwijderd. Het blijft tot op heden onduidelijk waarom, meldt Time.



In het weer verwijderde bericht werd gesproken over opvallende signalen die afwijken van alle andere signalen die tot nu toe zijn opgevangen. Ook werd Zhang Tonji, het hoofd van het Chinese wetenschappelijke team, geciteerd die liet weten dat de signalen eerst verder moeten worden bestudeerd om Aardse oorzaken uit te sluiten. Volgens Newsweek liet Tonji onder meer optekenen:



“De mogelijkheid dat het signaal een bepaalde storing is, is erg hoog en daarom moet een en ander eerst worden bevestigd zodat storende bronnen kunnen worden uitgesloten. Dat kan een langdurig proces zijn.



Het aan de Universiteit van Peking verbonden team van wetenschappers onder leiding van Tonji werkt sinds 2020 samen met wetenschappers uit de VS aan het onderzoeken van signalen die via de Big Eye radiotelescoop worden opgevangen. In 2020 werd in data uit 2019 al een abnormaal patroon ontdekt. In 2022 werden opnieuw abnormale patronen in de signalen gezien.



In de geschiedenis van SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence), het onderzoeken van radiosignalen uit het universum die zouden kunnen duiden op intelligente beschavingen, is het vaker voorgekomen dat abnormale signalen werden opgepikt. Meestal bleek achteraf dat een Aardse verklaring verantwoordelijk was voor de signalen: magnetrons, mobiele telefoons, een toilet dat werd doorgetrokken maar ook vogelpoep op de schotel van de telescoop bleken uiteindelijk de ‘aliens’ in kwestie te zijn.



Maar in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd een signaal opgevangen dat zo sterk afweek van de normale signalen, dat de wetenschapper die de signalen interpreteerde het woord ‘WOW!’ naast de uitgeprinte getallenreeks op het papier schreef. Dit signaal werd daarna wereldberoemd als het ‘wow-signaal’ en er is tot op heden geen verklaring voor gevonden.



Onlangs nog werd een studie gepubliceerd waarin was geprobeerd te achterhalen waar het wow-signaal waarschijnlijk vandaan zou zijn gekomen als het inderdaad door intelligent leven was verzonden. De meest logische kandidaat zou dan een planeet bij een sterk op onze Zon gelijkende ster zijn in het sterrenbeeld Boogschutter, ongeveer 1800 lichtjaar van Aarde verwijderd.

19-06-2022 09:04:31 Emmo

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Maar nóg beter is dingen te controleren voor je publiceert.

19-06-2022 13:49:26 Jura6

Maar ja... toen was de geest al uit de fles. @Emmo : Die fout maakte de US air force al in 1947 bij het Roswell incident. Ze brachten uit dat ze een vliegende schotel hadden geborgen... de volgende dag werd dat ingetrokken en was het een neergestorte weerballon.Maar ja... toen was de geest al uit de fles.

19-06-2022 14:12:04 allone

until the late 1970s, when retired lieutenant colonel Jesse Marcel said he believed the debris he retrieved was extraterrestrial" Maar goed, zoals je zelf zegt, toen was de geest idd uit de fles.. Dat er een andere officiele verklaring kwam hielp toen ook niet meer

Aan de andere kant was Jesse "Marcel a key figure in the discovery and initial analysis of the Roswell UFO incident" En beweren zijn zoon en vrouw dat ze "a small beam with purple-hued hieroglyphics on it" gezien hebben ..

Ach ja, het blijft leuk



Laatste edit 19-06-2022 14:19 @Jura6 : volgens Wiki (en ik weet er verder ook niets van), was er eerst niets aan de hand totdat veel later iemand die er zelf bij was beweerde dat het geen weerballon was: "The Roswell incident did not surface again, when retired lieutenant colonel Jesse Marcel said he believed the debris he retrieved was extraterrestrial" Maar goed, zoals je zelf zegt, toen was de geest idd uit de fles.. Dat er een andere officiele verklaring kwam hielp toen ook niet meerAan de andere kant was Jesse "Marcel a key figure in the discovery and initial analysis of the Roswell UFO incident" En beweren zijn zoon en vrouw dat ze "a small beam with purple-hued hieroglyphics on it" gezien hebben ..Ach ja, het blijft leuk

