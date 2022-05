Rijkswaterstaat sluit Ketheltunnel vanwege ziekmeldingen

Rijkswaterstaat heeft de Ketheltunnel in de A4 bij Schiedam maandagochtend in beide richtingen afgesloten. Door ziektegevallen waren er geen mensen om toezicht op de tunnel te houden. Richting Den Haag is de tunnel inmiddels vrijgegeven.De 'tunneloperator' die maandag de tunnel in de gaten zou houden, heeft zich ziekgemeld. Maar ook de vervanger is ziek. Het openhouden van de tunnel zou niet veilig zijn, zegt Rijkswaterstaat."We willen altijd toezicht hebben op wat er in de tunnel gebeurt", zegt een woordvoerder in het NOS Radio 1 Journaal. "Als er niemand in de verkeerscentrale is om toezicht te houden en ook snel af te sluiten als er een ongeval gebeurt, betekent het dat we de tunnel dicht moeten doen."Rijkswaterstaat heeft vervanging gezocht. "Het is altijd even puzzelen. We hopen hem snel weer open te zetten", zei de woordvoerder. Rijkswaterstaat verwachtte eerder maandagochtend dat de tunnel rond 08.00 uur weer open zou gaan, maar dat is niet gelukt. Later stelde Rijkswaterstaat die verwachting bij naar 09.00 uur.Er werd een drukke ochtendspits verwacht omdat de meivakantie nu overal is afgelopen. Verkeer tussen Den Haag en Rotterdam kan omrijden via de A13 en A20.