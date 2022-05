Zwembad accepteert geen contant geld meer: kan dat zomaar?

TERBORG - Het sportcentrum en zwembad Laco Oude IJsselstreek is 'cashless', wat betekent dat er alleen nog maar met pin betaald kan worden. Dit zorgt voor woede bij inwoners van Terborg, maar ook specialisten zetten vraagtekens bij de beslissing van het zwembad. Niet meer contant betalen, wat is daar eigenlijk op tegen? "Ik betwijfel of het juridisch juist is."

In de Facebookgroep Je bent een Terborgenaar als... is een protestactie aangekondigd tegen de beslissing van het zwembad. Op de parkeerplaats van Laco wordt woensdag snoep en ranja verkocht. De opbrengst gaat naar het goede doel. In de oproep worden twee belangrijke redenen genoemd om te protesteren:

"De zogenaamde euro van opa en oma of de buurvrouw voor een ijsje is hiermee niet langer een geldig betaalmiddel. Dit nog los van het feit dat jonge kinderen niet met een pinpas naar het zwembad kunnen."

"Als ouders maken wij ons grote zorgen over de gevolgen van dit beleid voor de armere gezinnen in onze gemeente. Helaas is er binnen onze gemeente een grote groep in armoede."

De bezwaren zijn duidelijk. Maar snijden ze ook hout? We vroegen het de experts.



'Leeg is leeg'

Wat de overheid betreft mag een winkel weigeren om contant geld aan te nemen. Ook al is het een wettig betaalmiddel. Maar toch willen nog altijd veel mensen contant te betalen. "Voor grote groepen is dat nog heel relevant", zegt Karin Radstaak. Zij is woordvoerder van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). "Je kunt contant goed zien hoeveel briefjes van tien en twintig eruit gaan. Leeg is leeg bij een portemonnee."

Joyce Donat, woordvoerder financiƫn van de Consumentenbond, sluit zich hierbij aan. "Je hebt veel meer 'grip op geld' bij contant betaling", legt ze uit. "Het is een feit dat je bij pinbetalingen vaak sneller geneigd bent om meer uit te geven. Daarom maken juist mensen met een kleine beurs graag gebruik van contant betaling."

'Kinderen hebben vaak eigen pas'

Maar hoe zit het met kinderen? Is het verstandig om die altijd met een pas te laten rondlopen? "Kinderen weten vaak al niet beter dan dat geld uit een pas komt", reageert Radstaak. "Al vanaf de oudere groepen op de basisschool hebben kinderen vaak een eigen pinpas. Veel middelbare scholen accepteren niet eens contant geld. Dus de jeugd weet vaak niet anders dan dat je betaalt met een pas. Daarbij kan ik me niet voorstellen dat jonge kinderen naar een zwembad gaan zonder ouder of ander toezicht."

"Dat is trouwens anders met ouderen", voegt Radstaak nog toe. "Die hechten juist nog enorm aan contant betaling. Ook die groep beschikt vaak over een beperkt budget."

Reacties

14-05-2022 10:00:32 allone

Quote:

De opbrengst gaat naar het goede doel. welk goede doel? welk goede doel?

14-05-2022 10:09:51 omabep

Ik begrijp dat ze geen contant geld meer willen hebben omdat banken hiervoor ook geld vragen en dat is dan dubbelop voor de ontvangsten. een de betalingen van elke pin en meer betalingen voor de contanten, maar toch vind ik het een vreselijk gebeuren als los geld er uit zou gaan.



Kinderen mogen zoals beschreven dan wel met een pinpas zijn opgegroeid maar deze groep denkt ook dat het geld automatisch wordt aangevuld als er niets meer is en dan krijg je dus een enorme grote groep kinderen die in de schulden komen op latere leeftijd want dan vullen de ouders het niet meer aan als ze niet meer verantwoordelijk zijn voor ze.



Ook vind ik het niet kunnen dat oma en opa naar een pinapparaat moeten vragen van een kleinkind als deze met het rapport komt aanzetten. Zo onpersoonlijk als er geen spaarvarken meer is.



Ik bedenk me ineens er is nog een groep mensen behalve de vermelde groepen. Mensen die onder bewind staan krijgen meestal ook het geld los in de handen, deze zouden dus nooit meer ergens iets kunnen doen als alles per pin moet gebeuren of ze moeten er een bedeltelefoon aan besteden bij de bewindvoerder en dan is het niet meer goedkoop (beslissing komt te laat) of het weer is omgeslagen voor een fijn dagje zwemmen zoals hier vermeld, noem maar op wat ze mislopen in onze zo super moderne maatschappij.



14-05-2022 10:18:14 Dimyr

Hier zijn we al jaren naar onderweg. Ik ben het er totaal niet mee eens maar het contant geld gaat eruit en ik vind dat ook erg jammer. Zelf pin ik ook de meeste bedragen omdat ik een hekel heb aan een dikke portemonnee met kleingeld in mijn kontzak dus ben ook schuldig maar hoop dat deze tendens omgedraaid kan worden.

In mijn mening zouden banken verboden moeten worden om geld te vragen om contant geld betalingen af te wikkelen.

14-05-2022 10:24:27 omabep

Oké, overheen gelezen, inderdaad een eigen goed doel dus.

14-05-2022 10:32:35 allone

@omabep :



: ja... vroeger kreeg je rente als je geld naar de bank bracht, nu moet je er voor betalen @Dimyr : ja... vroeger kreeg je rente als je geld naar de bank bracht, nu moet je er voor betalen

14-05-2022 10:54:02 Buick

Het cashgeld kunnen ze ook omwisselen bij andere winkels in het dorp. Dan hoeven die niet naar de bank om muntgeld te halen.

Een sporthal en een zwembad in een dorp of stad hoort er voor iedereen te zijn.

En nu gaan ze willens en wetens mensen uitsluiten om in dit geval te gaan genieten in een zwembad.

Als een winkelier besluit om geen contant geld meer aan te nemen , dan ga je naar de volgende winkelier.

Maar je stuurt je kleine kinderen niet 1 a 2 dorpen verder om te gaan zwemmen.



