Groningen en Drenthe gebruikten nepreviews om fietsroute te promoten

De provincies Groningen en Drenthe hebben gebruik gemaakt van neprecensies om snelle fietsroutes te promoten. Dat zegt de lokale nieuwssite Sikkom na eigen onderzoek. Volgens de site bestaat de schijn dat de positieve recensies geschreven zijn door mensen die gebruik hadden gemaakt van de fietsroutes, maar blijken de 'recensenten' voor een modellenbureau te werken.De reviews zijn te vinden op een website met daarop zogenoemde doorfietsroutes in de Regio Groningen-Assen, een samenwerkingsverband van onder meer de provincies Groningen en Drenthe. Op de site zijn mensen positief te spreken over de fietsroutes.Bij de uitspraken staan foto's van fietsers met naam en woonplaats. Een van de uitspraken op de site zou zijn gedaan door Cisca de Groot uit Ten Boer. Maar volgens Sikkom blijkt deze vrouw in werkelijkheid Janneke te heten en is ze aangesloten bij een commercieel modellenbureau. Dat geldt ook voor de andere mensen op de site.Een woordvoerder van de provincie Groningen laat aan Sikkom weten dat het gaat om een slordige fout. "De uitspraken zijn wel echt gedaan door de mensen die op de foto staan, maar de naam die erbij staat, klopt niet." De namen en woonplaatsen op de website zijn inmiddels verwijderd. Waarom de juiste namen er niet bij zijn gezet, zegt de provincie niet.Eerder deze week werd bekend dat het kabinet heeft besloten om nepreviews te verbieden. Het is nu vaak moeilijk na te gaan hoe de reviews tot stand zijn gekomen die gebruikers van een webwinkel te zien krijgen. Volgens een wetsvoorstel ingediend door de demissionaire ministers Blok en Dekker moet de handelaar zich er voortaan van verzekeren of de gepubliceerde beoordelingen echt afkomstig zijn van mensen die het product hebben gebruikt.