09-10-2021 09:12:13

.. waarschijnlijk is het sowieso raar om talen te vergelijken, omdat talen zoveel van elkaar verschillen: @Buick : hmm, geen idee, maar ik denk het niet. Alleen is idd de vraag wat andere mensen zien. Ik ben wel vaker in een situatie geweest dat ik iets blauws aan had, en dat iemand anders beweerde dat het groen was. Of omgekeerd. Dat lag niet aan de taal, maar aan de waarneming. Of de interpretatie daarvan. Wie zal het zeggen?