Vrouw treft Afrikaanse wilde kat aan in bed

Een vrouw uit Atlanta (VS) kreeg de schrik van haar leven toen ze woensdag wakker werd en een Afrikaanse wilde kat in haar bed aantrof



Volgens informatie van Amerikaanse media hebben de autoriteiten de lokale bevolking gewaarschuwd dat het dier nog steeds vrij rondloopt.



Het slachtoffer zegt aan CNN dat de exotische kat afkomstig uit Afrika, op de een of andere manier haar huis is binnengekomen nadat haar man een deur open had laten staan ​​terwijl ze hun hond uitlieten.

Reacties

08-07-2021 14:25:30 Buick

Erelid

WMRindex: 1.644

OTindex: 482

Wnplts: amsterdam

Er zijn genoeg mannen die heel graag een wilde kat in hun bed willen aantreffen, als je die mannen moet geloven.

08-07-2021 15:24:32 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.672

OTindex: 20.517

@Buick : Vermoedelijk hebben die het toch over een huis- tuin en keuken poes en niet over een serval

08-07-2021 15:29:56 Buick

Erelid

WMRindex: 1.644

OTindex: 482

Wnplts: amsterdam

@BatFish , ik denk dat dat soort mannen eerst een theorieboek moeten raadplegen, wat ze dan moeten doen.

08-07-2021 16:47:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.822

OTindex: 85.426

Wakker worden met een wilde poes...is dat het equivalent van een ODOL?

