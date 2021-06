Zuid-Afrikaanse vrouw bevalt van tienling

De Zuid-Afrikaanse Gosiame Thamara Sithole (37) is deze week bevallen van een tienling, terwijl ze een zesling verwachtte.Eerder werd ze al moeder van een tweeling, zo meldt de New York Post.Uit de eerste echo’s van de vrouw, die naar eigen zeggen via de natuurlijke weg zwanger raakte, bleek dat er zes kinderen op komst waren, maar hoe langer ze zwanger was, hoe meer kinderen er op de echo’s te zien waren.Zo bleken er tijdens een echo twee baby’s verstopt te zitten achter de andere baby’s.Begin deze week werd er bij Gosiame, ze was toen 29 weken zwanger, opnieuw een echo gemaakt.Er bleken maar liefst tien hartjes te kloppen: van zeven jongens en drie meisjes. Na de ontdekking van de tienling werden de kinderen meteen met een keizersnede ter wereld gebracht.