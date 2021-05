Ophef om plotseling uitroepen nieuwe Zoeloekoning

De oudste zoon van de overleden Zoeloekoning Goodwill Zwelithini is uitgeroepen tot zijn opvolger. Dat ging niet zonder slag of stoot: zijn moeder werd regentes, maar kwam plotseling te overlijden. In haar testament werd oudste zoon Misuzulu uitgeroepen tot koning.



In maart overleed koning Goodwill Zwelithini. Eén van zijn vele vrouwen, Mantfombi Diamini-Zulu, werd daarna regentes: ze volgde hem tijdelijk op. Deze week overleed ze plotseling.



Waaraan ze overleed, is nog onduidelijk. Er gaan geruchten dat ze zou zijn vergiftigd.



Het testament van Mantfombi Diamini-Zulu werd vanuit het KwaKhangelamankengane Royal Palace live op televisie voorgelezen. Daarin stond dat haar 46-jarige zoon prins Misuzulu de nieuwe koning moest worden.



Die onthulling zorgde voor ophef. Volgens de BBC lieten familieleden duidelijk horen dat ze het er niet mee eens waren.



Negende koning

De 46-jarige Misuzulu Zulu kaZwelithini wordt de negende Zoeloekoning. Het is een ceremoniële functie, maar als leider van de 12,5 miljoen Zoeloes heeft hij veel invloed. Volgens de BBC heeft de koninklijke familie een jaarlijks budget van 4 miljoen euro.



Ruim een vijfde van de Zuid-Afrikanen behoort tot deze bevolkingsgroep, inclusief de vorige president van het land, Jacob Zuma. De meeste Zoeloes wonen in de oostelijke provincie KwaZulu-Natal.

Reacties

12-05-2021 22:36:13 Grouse

Edit: In



Laatste edit 12-05-2021 22:47 Kennelijk is de opvolging niet al bij voorbaat geregeld. Dan krijg je weleens een verrassing. Aan de andere kant is het natuurlijk best normaal als de oudste zoon de titel erft.Edit: In De Volkskrant staat wat extra informatie.

12-05-2021 22:39:33 allone

Meestal komt er een regentes als de opvolger nog niet meerderjarig is. Maar als de zoon 46 is... En waarom bepaalde (het testament) van Goodwill Zwelithini niet wie zijn opvolger was?

12-05-2021 22:45:24 Jura6

Ouderwetse gang van zaken.. de Egyptenaren wisten daar 4000 jaar geleden ook wel raad mee. Net als de Romeinen die dat later ook al wisten.

Et tu, Brute?



Laatste edit 12-05-2021 22:45

12-05-2021 22:49:18 Grouse

@allone : Er gaan geruchten dat de naam van zijn (derde) vrouw later aan het testament is toegevoegd. Zie link hierboven in mijn eerdere reactie.

