Dat schijnt nogal afhankelijk te zijn van enerzijds het district waar de school staat, en anderzijds van het vakkenpakket dat je kiest. High school kan zo uitvallen als vmbo-k, maar ook als vwo.

dat klopt. ik heb daar een jaar High-school gedaan (ook alweer 20 jaar geleden) maar je kunt het obv je vakkenpakket zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt. als je wilt studeren (college of university) worden vanwege de studie wel eisen gesteld dat je bepaalde vakken op een zeker niveau afrond maar als dat niet je doel is dan kun je met een pretpakket je diploma halen. aangezien ik al een MAVO en een HAVO papiertje had heb ik het mezelf dat jaar ook niet te moeilijk gemaakt hoewel vanuit de reisorganisatie wel geëist werd dat ik US history zou volgen en elk semester een vak Engels."Mijn" high-school had geen leraren schei- of natuurkunde dus als je die vakken erg graag wilde volgen moest je uitwijken naar een andere high-school (maar om daar te komen heb je dan weer een auto nodig). een vriendin van me daar volgde nog extra lessen wiskunde op een college 'in de buurt' om alvast extra college credit te sparen. bijzondere constructies daar