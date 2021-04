Vogels bouwen nestje in asbak aan appartementencomplex in Emmen

Zondagavond is in Emmen een vogelnestje op een onverwachte plek gevonden: in een buitenasbak. De brandweer moest erbij komen om het nest naar een veiliger plek te brengen.De asbak is bevestigd aan de buitenmuur van een appartementencomplex aan de Boslaan vlak bij het centrum van Emmen. Medewerkers van de dierenambulance schakelden de hulp van de brandweer in omdat zij zelf de asbak niet konden openen.Met behulp van een opgeduikelde sleutel kreeg de brandweer de asbak wel open, en konden de vrijwilligers van de dierenambulance over de vogeleitjes ontfermen.