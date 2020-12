Dit jaar alsnog knallen? Dat kan, in de vuurwerkvernietiger in Zaandam

ZAANDAM - Waar kan je nog heen met je vuurwerk nu het meeste ervan niet meer afgestoken mag worden dit jaar? Met die vraag zullen veel mensen zitten. Op het Hemburgterrein in Zaandam roept men nu op het daar langs te brengen: naar de vuurwerkvernietigingsmachine.



"Het is heel simpel", vertelt Vera Bachrach van campagnebureau Ultra Ultra in het programma Spitstijd bij NH Radio. "Op het dak van ons kantoor staat een kas waarbij we goed zichtbaar voor publiek vuurwerk kunnen vernietigen. We steken het in de kas af. Nu wordt vuurwerk altijd vernietigd in Duitsland door het onder water af te steken. Niemand heeft er plezier van en dat vinden we zonde!"



Het is in ons land deze jaarwisseling verboden het meeste vuurwerk te verkopen, te vervoeren, te bezitten of af te steken. Alleen zogeheten F1-vuurwerk (sterretjes, knalerwten etc.) is toegestaan.



Vuurwerkafsteker

Vera: "We hebben tot nu toe alleen F1-vuurwerk gehad. Als het zwaarder vuurwerk is, schermen we de kas af met plexiglas. We hebben het getest en dat is allemaal goed gegaan. We hebben van tevoren met vuurwerkexperts gesproken. Als er zwaarder vuurwerk afgestoken moet worden, gaat dat onder begeleiding van een vuurwerkafsteker. Dat is een beroep in Nederland, we mogen dat zelf niet doen."



Eerst wordt het vuurwerk ingezameld, vervolgens gaat er een melding naar de omgevingsdienst. En tot slot? Een lachende Vera: "Hebben we op gezette tijden een mooie vuurwerkshow."

Reacties

28-12-2020 18:16:21 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.449

OTindex: 36.249

dat is toch anders

28-12-2020 19:04:47 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.733

OTindex: 63



Maar of het ook net zo mooi is als normaal weet ik niet @botte bijl : anders is het wel.Maar of het ook net zo mooi is als normaal weet ik niet

28-12-2020 19:10:05 Buick

Senior lid

WMRindex: 553

OTindex: 59

Wnplts: amsterdam

Mag dat wel? Het is in beslag genomen en moet worden vernietigd. Beetje vreemd dat mensen die het gekocht hebben het moeten afgeven en daar in die kas mogen ze er een dolle dag mee hebben.

Dat klopt niet.



