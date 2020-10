Vlieg op hoofd Pence bij debat, Biden verkoopt vliegenmeppers

In het debat tussen de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en zijn Democratische rivaal Kamala Harris eiste een indringer woensdagnacht een hoofdrol op. Een vlieg landde op het hoofd van Pence en bleef daar een paar minuten zitten. De Biden-campagne speelde razendsnel in op het moment met de verkoop van vliegenmeppers.



Op social media ging het woensdagavond even niet over de inhoud van het debat tussen Harris, de 'running mate' van Biden, en vicepresident Pence, maar over dé vlieg. Op Twitter werden binnen de kortste keren verschillende accounts aangemaakt in naam van het insect.



Kijkers van het debat maakten volop grappen over de vlieg op het hoofd van de vicepresident. Ook Biden zelf sloot aan: kort na afloop van het debat plaatste hij een foto op Twitter met een vliegenmepper in zijn hand. Zijn campagneteam zat ondertussen niet stil, zo bleek later.



Nog geen uur na het debat werden op de site van de campagne van Biden vliegenmeppers te koop aangeboden met daarbij de slogan 'Truth Over Flies'. Voor tien dollar waren de meppers te bestellen. Volgens een woordvoerder waren de 35.000 exemplaren binnen een paar uur al uitverkocht.



Het debat tussen Harris en Pence legde de campagne van Biden geen windeieren. Tijdens het anderhalf uur durende evenement haalde de Democraat ruim 12 miljoen dollar op, meldt Politico. Deels met dank aan de vliegenmeppers.

10-10-2020 20:45:23 lonewolf













Laat ons maar lachen VS verkiezingen is tegenwoordig de nieuwe stand up comedie.Laat ons maar lachen

10-10-2020 20:48:19 allone











of alleen maar ruzies en schelden over en weer. @lonewolf : tja, comédie is altijd nog beter dan tragedie..of alleen maar ruzies en schelden over en weer.

