Deze dame (21) stopte met werken en verdient nu STEVIG haar kost als… hondje

Jenna Phillips is haar naam. En de 21-jarige dame uit Austin (Verenigde Staten) stopte met haar werk als opticien.Jenna had altijd al het gevoel dat ze diep vanbinnen een ‘puppy’ was. Zo maakte ze vroeger al filmpjes waarop ze met een bal speelt, over de grond rolt en andere ‘hondendingen’ doet.Van die passie heeft ze nu haar beroep weten te maken. Op TikTok heeft ze meer dan 120.000 volgers. Daarnaast heeft ze nog enkele trouwe fans die haar maandelijks zo’n 17 euro betalen om ‘specifieke filmpjes’ te kunnen zien.Er is dus blijkbaar aardig wat interesse in haar werk. “Ik wist dat er vraag naar was, dus waarom zou ik dan niet voor het aanbod zorgen? Ik verdien er maandelijks een bedrag van zes cijfers mee”, klinkt het. Al gaat ze wel niet op élk verzoek in. “Sommigen vragen me om ‘iets’ te filmen met een échte hond erbij. Daar kan ik niet snel genoeg ‘nee’ op antwoorden”, aldus Jenna.