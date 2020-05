Alarm in Amerikaanse staat wegens invasie van moordhoornaars

Aziatische reuzenhoornaars worden 'moordhoornaars' genoemd omdat ze vooral op bijen jagen, dat is hun eiwitbron.In Japan worden jaarlijks 30-40 mensen gedood door Aziatische hoornaarsNet toen de Amerikanen dachten dat ze de coronavirusramp hadden bereikt, heeft een andere 'moordenaar' - deze keer zichtbaar voor het menselijk oog - zijn weg naar hun land gevonden.Aziatische reuzenhoornaars werden voor het eerst waargenomen in december in de staat Washington. De New York Times meldde dat een imker in Custer, Washington, onthoofde karkassen van zijn bijen ontdekte. Later werd ontdekt dat ze waren gedood door de vijf centimeter grote hoornaars.Hoornaarnesten zijn ook gezien op twee locaties langs de Amerikaans-Canadese grens. Bijgenaamd als de "moordhoornaar", jagen ze vooral op bijen, die hun voorkeur genieten vanwege hun eiwitbron.In april werden meer waarnemingen gemeld en er bestaat bezorgdheid dat de lokale honingbijpopulatie - die al drastisch is afgenomen - zou kunnen worden gedecimeerd door de toestroom van Aziatische hoornaars in de VS.Ook al gaan de hoornaars meestal niet achter mensen aan, als ze dat wel doen, kunnen zelfs bijenteeltpakken niet beschermen tegen hun 6 millimeter lange angels, die langer en gevaarlijker zijn dan die van een bij. De steek van de hoornaar wordt beschreven als 'als een hete spijker die in het vlees wordt geslagen'.Hoewel een enkele hoornaar geen dodelijke dosis kan injecteren, kunnen agressieve groepsaanvallen mensen blootstellen aan doses gif die equivalent zijn aan die van een slang. In Japan worden jaarlijks 30-40 mensen gedood door Aziatische hoornaars.Wetenschappers zeggen dat hun levenscyclus in april begint, maar dat ze het gevaarlijkst worden van de late zomer tot de vroege herfst, wanneer slechts enkelen van hen hele bijenvolken kunnen vernietigen.Wetenschappers zijn begonnen met jagen en vallen zetten voor de hoornaarnesten, om te voorkomen dat ze een inheemse soort worden die later moeilijk uit te roeien is.