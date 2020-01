Transman bevalt van baby met donorzaad van transvrouw

Geboren als vrouw, twaalf jaar geleden een gendertransitie ondergaan, en nu op 39-jarige leeftijd bevallen van een gezonde baby van zaad van een vrouw die als man werd geboren. Dat is het verhaal van de Engelse Rueben Sharpe uit Essex.



In 2007 besloot Rueben om als man verder door het leven te gaan. Hij nam mannelijke hormonen die hem een baard, diepe stem en mannelijke kenmerken gaven. De Brit was zijn moederinstinct echter nog niet verloren en besefte dat hij een kind wilde, samen met zijn partner Jay. Jay, geboren met vrouwelijke kenmerken, is non-binair. Dat wil zeggen dat Jay zich niet identificeert als man of vrouw. Daarom moest het stel op zoek naar een zaaddonor.



Met zijn baarmoeder en eierstokken nog intact zeiden doktoren tegen Rueben dat het mogelijk was om een kind te krijgen. Hij stopte daarna met nemen van het mannelijke hormoon testosteron en onderging een vruchtbaarheidsbehandeling.



‘Na zes jaar weer ongesteld’

Het leek voor Rueben eindeloos te duren. Maar na vele hormoon- en vruchtbaarheidstests was er eindelijk goed nieuws. ,,Ik werd wakker en voor het eerst in zes jaar was ik ongesteld”, vertelt de 39-jarige trouwfotograaf aan de Britse site Mirror. ,,Ik was zo opgelucht. Het voelde raar, maar het was het begin van iets dat ik heel graag wilde.”



Rueben en zijn partner Jay gingen op zoek naar een zaaddonor. Ze kwamen uit bij een kennis die transvrouw is, maar nog wel sperma kon produceren. ,,Het leek me perfect”, zegt Rueben. ,,Zaaddonatie is een grote beslissing, maar toen wij het vroegen aan de donor voelde het zó goed.”



Om de dure behandeling te kunnen betalen, startten de twee een crowdfundingsactie. Al snel werd het benodigde bedrag opgehaald en onderging Rueben een kunstmatige bevruchting. Hierbij wordt het donorzaad in de baarmoeder geplaatst. Rueben raakte zwanger, en nu een jaar later, zit hij met zijn 3 maanden oude baby Jaimy in zijn armen op de bank.



Na een gezamenlijke prachtkerst is het kersverse gezin is dolblij: ,,Het heeft zes jaar geduurd, maar eindelijk hebben we een baby in onze armen. Dat was het einddoel. Ik voel me compleet.”



Er zijn al eerder transmannen bevallen van baby's, maar nog niemand heeft er zo openlijk over gesproken als Rueben en Jay.

Reacties

16-01-2020 13:25:05 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.557

OTindex: 190

S Dus "Vrouw krijgt kind samen met man", bijzonder raar inderdaad.



Ik vraag me alleen af hoe gezond al die hormonen die geslikt worden voor het kind zijn.

16-01-2020 14:00:19 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.721

OTindex: 22.261





Ik vraag me alleen af hoe je als man een moederinstinct kunt krijgen. Als deze mensen er gelukkig mee zijn, alla.



Of het voor een kind gezond is om op te groeien bij een koppel dat niet weet of ze pissen of poepen moeten vraag ik me trouwens ook af. @DrZiggy : Als ik het goed begrijp werd het slikken van hormonen gestopt juist om zwanger te kunnen worden.Ik vraag me alleen af hoe je als man een moederinstinct kunt krijgen. Als deze mensen er gelukkig mee zijn, alla.Of het voor een kind gezond is om op te groeien bij een koppel dat niet weet of ze pissen of poepen moeten vraag ik me trouwens ook af.

16-01-2020 14:21:00 stora

Stamgast



WMRindex: 17.381

OTindex: 2.342

Ik vind het allemaal goed en hoop ook dat ze heel gelukkig worden. Maar het wordt wel erg verwarrend

16-01-2020 16:48:07 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.557

OTindex: 190

S



Maar alle 3 zijn ze al jaren in de war om eruit te komen wat ze zijn en hebben meerdere medicijnen geslikt. Nou is 6 jaar een lange tijd, maar ik kan me niet voorstellen dat het allemaal zonder meer goed is voor een kind in de buik.

Laatste edit 16-01-2020 16:48 @Emmo : Bij de man/vrouw wel, maar bij de andere man/vrouw niet volgens mij, die vriend/vriendin van de non man/vrouw. Zoiets dusMaar alle 3 zijn ze al jaren in de war om eruit te komen wat ze zijn en hebben meerdere medicijnen geslikt. Nou is 6 jaar een lange tijd, maar ik kan me niet voorstellen dat het allemaal zonder meer goed is voor een kind in de buik.

16-01-2020 16:49:16 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.557

OTindex: 190

S Valt me net in, ben ik trouwens seksistisch bezig nu, omdat ik de man steeds eerst noemde? Mijn excuses aan alle identiteiten, hoe ze zich ook mogen noemen.

