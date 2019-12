Bord langste straatnaam verdwenen

De straat in Duiven met de langste

naam van Nederland zit weer zonder

bord.Twee weken nadat het 2,6 meter

lange bord van de Laan van de

landinrichtingscommissie Duiven-

Westervoort was onthuld,zijn alleen

de ondersteunende palen nog over.



De straatnaam van 55 tekens,50 letters,

4 spaties en 1 koppelteken bestaat al

sinds 2010 en is een eerbetoon aan de

landinrichtingscommissie die gewerkt

heeft aan de herinrichting van het

gebied tussen Duiven en Westervoort.



De straat is een looppad waaraan

niemand woont.Wie het bord heeft

meegenomen is onduidelijk.

Reacties

28-12-2019 08:10:13 Khitchakut

Is klaarblijkelijk teveel moeite om het diefstalvrij te maken?

28-12-2019 09:51:16 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.222

OTindex: 3.111

Quote:

Wie het bord heeft

meegenomen is onduidelijk.

Als het duidelijk was hadden wij dit bericht niet gelezen.



: Diefstalvrij maken? Ben je gek geworden, dan zitten ze daar zonder werk. Als het duidelijk was hadden wij dit bericht niet gelezen. @Khitchakut : Diefstalvrij maken? Ben je gek geworden, dan zitten ze daar zonder werk.

28-12-2019 09:53:48 Khitchakut

@omabep : Laatste keer dat ik daarop getest werd was de uitslag negatief, maar, dat is alweer even geleden

