Vervuilde lucht doet cricketers braken

De grote internationale cricketwedstrijd tussen India en Bangladesh werd zo hard getroffen door de aanhoudende luchtkwaliteitscrisis in Delhi, dat naar verluidt ten minste twee spelers op het veld moesten braken.

In de Indiase hoofdstad is het al enkele dagen benauwd omdat een giftige nevel de stad heeft overspoeld, waardoor ambtenaren een noodgeval voor de volksgezondheid hebben uitgeroepen en aan de burgers hebben gevraagd om langdurige blootstelling aan de zwaar vervuilde lucht te vermijden.

De ecologische crisis heeft echter niet geleid tot de annulering van de geplande T20 International tussen India en Bangladesh, die zondag plaatsvond.

De spelers - van wie sommigen gasmaskers droegen - werden niet alleen geconfronteerd met hun tegenstanders, maar ook met tranen in de ogen door de smog, die volgens ESPN zo erg was dat Soumya Sarkar en een van zijn teamgenoten moesten overgeven op het veld.

Reacties

06-11-2019 18:21:42 Grouse

Het is erg gesteld met de luchtkwaliteit als je ervan moet braken. Weten ze zeker dat het alleen daardoor kwam?

06-11-2019 18:22:40 submarine

Was hij soms in de buurt?

06-11-2019 19:06:51 Khitchakut





Laatste edit 06-11-2019 19:07 Ze hebben kernenergie maar de lucht een beetje schoonhouden gaat ze boven de pet... Voordeel is wel dat je daar gewoon kunt roken, maakt toch gen donder meer uit

