Valse agent houdt échte agenten tegen en valt door de mand

De 25-jarige Valiery Portlock wou vorige week politie spelen toen hij in Hicksville, in de Amerikaanse deelstaat New York, met sirene en zwaailichten een bestelwagen naar de kant dwong. Groot was zijn verbazing toen de inzittenden zichzelf identificeerden als detectives van het lokale politiekorps.



Een niet al te briljante pechvogel; zo zou je Portlock kunnen omschrijven. Zich valselijk als agent voordoen is op zich al strafbaar, voertuigen naar de kant halen voor een controle is een extra misdrijf. Als de inzittenden van dat voertuig ook nog eens échte agenten blijken te zijn, heb je het pas echt vlaggen.



Toen de detectives de wagen van Portlock naderden, zwaaiden ze met hun politiebadge. Portlock moest toen geweten hebben hoe laat het was, want hij begon prompt te spookrijden en scheurde richting de autosnelweg. Zijn vluchtpoging mocht niet baten: een snelwegpatrouille kon de man even later naar de kant dwingen en hij werd gearresteerd.



Hij wordt beschuldigd van het zich voordoen als agent en roekeloos gedrag.

Soms is pech (voor hem) toch ook mazzel (voor ons). Ik ben alleen maar blij dat deze engerd niet aan een vrouw of kindje is gekomen die hij vervolgens verkracht of vermoordt. Klinkt zeer gestoord en als stalking. Opsluiten en snel.

