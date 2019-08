Waarschuwing voor agressieve klusjesmannen: 'Ga niet met hen in zee'

OEGSTGEEST - De politie waarschuwt voor agressieve rondreizende klusjesmannen. Afgelopen weekend waren die aan het werk in Oegstgeest.

Deze zogenoemde 'travellers' gaan langs de deuren en bieden spontaan hun diensten aan. Hierbij gaat het onder meer om glazenwassen, het reinigen van gevels en dakgoten of het bestraten van tuinen.



'Deze mensen spreken doorgaans Engels met een Iers accent en verplaatsen zich vaak in bestelbusjes', laat een politiewoordvoerder weten. 'Ze bieden hun diensten op het eerste gezicht goedkoop aan. Goedkoop blijkt echter duurkoop wanneer er ongevraagd meerwerk in rekening wordt gebracht, het geleverde werk niet van de afgesproken kwaliteit blijkt te zijn of ineens allerlei andere gebreken naar voren komen.'



De politie waarschuwt dat de mannen 'op een intimiderende of agressieve manier betaling afdwingen'. Mensen wordt aangeraden niet met deze klusjesmannen in zee te gaan of van tevoren voldoende informatie in te winnen. 'Denk hierbij aan het vragen om een offerte, een Kamer van Koophandelnummer en BTW-nummer. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.'



De politie waarschuwt vaker voor klussende oplichters, begin dit jaar nog in Den Haag en vorig jaar in Gouda.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: