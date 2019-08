VVD: ’Werken loont bijna niet’

Een gezin bestaande uit twee hardwerkende Amsterdammers met één kind waarbij de ouders allebei een minimuminkomen verdienen, houdt per maand slechts

inderdaad niks nieuwstweede helft jaren '90 woonde ik, single, in de Bijlmer en verdiende (nou ja ik kreeg er niet meer voor) ik met mijn tuinbouwwerk een paar honderd gulden meer dan het minimumloon.in die tijd ging ik om met een kunstschilder die in precies zo een flat woonde en leefde van een bijstandsuitkering. als alle subsidies en toeslagen bij die uitkering optelde, en meerekende dat ik een auto moest onderhouden om mijn werk te kunnen bereiken, dan bleef er bij hem meer geld over voor huishoud- zak- en kleedgeld.kortom, dat ik met die auto ook nog op vakantie kon, en hij niet mee kon, dat kwam omdat ik niet al mijn zakgeld naar de kroeg en de slijter bracht, maar in het buurthuis werd het wel egoïstisch gevonden dat ik evengoed ging, net zoals het asociaal werd gevonden dat ik zoveel tijd besteedde aan dat werkverschillende rechts brallende regeringen later is er nog weinig veranderd dus

14-08-2019 11:19:49

DOAfan1

