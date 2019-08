Man betaalt vrouwen ruim US$ 150 voor wedgie op openbare plaatsen

Een man uit Londen betaalt vrouwen ruim US$ 150 om hem in het openbaar wedgies te geven.



Een wedgie – ook bekend als een knelbroek of broek-in-reet – ontstaat wanneer het ondergoed van een persoon met geweld omhoog wordt getrokken en in de naad van de billen geklemd wordt.



Een knelbroek wordt meestal gegeven door pestkoppen om hun doelwit te vernederen, of als grap tussen vrienden.



De man, die niet bij naam genoemd wil worden, gelooft dat zijn ongewone verslaving begon toen pestkoppen op school dat vaker met hem deden.



Zijn voorkeur gaat nu echter uit naar vrouwen die de daad in het openbaar doen.



Hij vertelt: “Het is een perfecte combinatie van vernedering, dominantie en pijn.”



De 26-jarige legt uit: “Ik weet niet wanneer die verschuiving plaatsvond van een nachtmerrie als gevolg van een wedgie uitgevoerd door pestkoppen naar iets waar ik nu van houd.”



Hij zegt dat het niet eenvoudig is om mensen te vinden die hem een wedgie willen geven, maar vaak gebruikt hij social media op zoek naar ‘klanten’.

Reacties

09-08-2019 15:11:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.411

OTindex: 71.577

En wat is de bedoeling? Die vrouwen een reetveter geven of moeten die vrouwen dat bij hem doen?

09-08-2019 15:32:44 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 919

OTindex: 41

Ik zou het bijna gestoord willen noemen maar ja, ik heb ook een aantal afwijkende fetisjen op seksgebied. In het openbaar willen doen lijkt op exhibitionisme.

09-08-2019 15:50:53 Mariekez

Actief lid

WMRindex: 54

OTindex: 124





Maar tja.. je kan wel te vergaan in zulke dingen.



@Mamsie dat de vrouwen, of klanten, het bij hem doen.Maar tja.. je kan wel te vergaan in zulke dingen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: