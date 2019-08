Gesnapte autodief komt naar rechtbank… in andere gestolen auto

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, zo luidt het spreekwoord dat een 34-jarige Australiër driedubbel in zijn oren mag knopen. De man moest dinsdag voor de rechter verschijnen voor een autodiefstal, en besloot doodleuk om zich naar de rechtbank te verplaatsen in een andere gestolen auto.



De man uit Whyalla Norrie, in het zuiden van Australië, moest zich voor de rechter verantwoorden voor het “onrechtmatig gebruik van een gemotoriseerd voertuig”, of autodiefstal.



De niet zo snuggere autodief had er niets beter op gevonden dan zich naar de rechtbank te verplaatsen in een andere gestolen auto. Op de koop toe had de man de wagen geparkeerd op de parking van een fastfoodrestaurant, recht tegenover het politiebureau van Christies Beach, ten zuiden van grootstad Adelaide.



Het duurde dan ook niet lang eer het gesignaleerde voertuig opgemerkt werd. De dief werd samen met zijn 23-jarige passagier opnieuw gearresteerd en aangeklaagd voor autodiefstal.



De bestuurder kreeg bovendien een extra aanklacht aangesmeerd wegens rijden zonder rijbewijs. Hij maakte geen aanspraak op de borgtocht en moest woensdag opnieuw voor de rechter verschijnen.

02-08-2019 19:18:05 Ronnymij

Verder is zijn gedrag de definitie van domheid natuurlijk, maar het levert wel weer een leuk artikel op hier.



Ik moet me trouwens eens gaan verdiepen hoe dat artikelen posten gaat. Is dat nog steeds op de oude manier?



ach ik kijk zelf wel even op de F.A.Q.



02-08-2019 19:23:33 stora

gewoon op "artikel toevoegen" klikken

2de kolom onder je naam en vriendenlijst.

02-08-2019 19:26:27 allone

en moest woensdag opnieuw voor de rechter verschijnen. En hoe gaat hij woensdag naar de rechtbank? Ik vrees met grote vreze ... dat dat een andere gestolen auto zal zijn

.. to be continued.. En hoe gaat hij woensdag naar de rechtbank? Ik vrees met grote vreze... dat dat een andere gestolen auto zal zijn.. to be continued..

