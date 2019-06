Declan uit Enschede zakte op 0,1 punt, maar slaagt alsnog

Hij baalde er flink van toen hij woensdag een belletje kreeg: 'Declan, je bent niet geslaagd voor je mavo-diploma. Je hebt 0,1 punt te weinig voor economie'. De Enschedese student van het VAVO Lyceum van Twente kon het niet geloven en besloot zijn examen samen met een docent in te zien. En wat bleek: er was een discutabele vraag fout gerekend. Declan van Raalte ging in gesprek met de schoolleiding en is nu alsnog geslaagd."Het zat hem allemaal in vraag 7", legt Declan uit. "Ik weet de vraag nog precies: 'Noem een goed wat de overheid laat produceren'. Ik had ingevuld 'Jodiumtabletten voor bij nucleaire ongelukken'. Dat wist ik toevallig, omdat ik die vorig jaar heb ontvangen.' Maar het was fout gerekend. Wel stond er een vraagteken bij, dus er is over getwijfeld."De school kon zich vinden in het beklag van Declan en ook andere instanties gaven hem gelijk. "Zij konden mij allemaal zeggen dat het een goed antwoord is, maar de examens zijn drie jaar geleden gemaakt, in dit geval 2016 dus. En de jodiumtablettenproductie en verspreiding hiervan is pas in het najaar 2017 gestart.Toch geslaagdVandaag kreeg Declan het verlossende telefoontje: "Ik kreeg het bericht dat het cijfer is aangepast en dat ik nu toch ben geslaagd."Op het VAVO Lyceum van Twente zijn ze blij voor Declan. De school laat weten de hele procedure nog eens doorlopen te hebben en dat het antwoord alsnog goed is gerekend. Dat het antwoord in eerste instantie door twee docenten fout werd gerekend, is volgens de rector van de school niet verwonderlijk. "Er is een forum waar examinatoren vragen en antwoorden bespreken. Daarin valt ook te lezen dat er over dit antwoord discussie is. We zijn blij voor Declan dat hij alsnog is geslaagd."