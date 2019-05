Rijdende wagens met stenen bekogeld in De Meern

DE MEERN - In De Meern zijn vanaf de geluidswal stenen gegooid op auto's die op de Veldhuizerweg reden. Dat meldt de politie op Twitter, die het incident "levensgevaarlijk" noemt.Het incident gebeurde vorige week donderdag tussen 15.00 en 15.15 uur. "Sommigen denken ├ęcht niet na over mogelijke gevolgen", twittert de politie. Door de actie zijn twee auto's beschadigd geraakt, waaronder een voorruit. Niemand raakte gewond.De politie weet niet wie er verantwoordelijk is voor de actie en roept getuigen op zich te melden.