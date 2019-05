SP zet hoofdkantoor Airbnb te huur op Airbnb

Een geheel appartement voor 10 gasten, met 5 bedden en een jacuzzi is sinds 2 dagen te huur via Airbnb. Van het hoofdkantoor van Airbnb is een advertentie gemaakt door de Amsterdamse SP, die hiermee opnieuw het gemak waarmee gefraudeerd kan worden met vakantieverhuur aan de kaak wil stellen.De ruimte voldoet allesbehalve aan de regels die de Amsterdamse gemeente stelt aan vakantieverhuur in de stad. Zo mag het maximaal aantal gasten niet meer zijn dan 4 gasten en dus 4 bedden. 'Airbnb heeft schijt aan alle regels', zegt Erik Flentge van de SP. 'Niemand checkt de regels en de advertentie kan er dus zonder enige consequentie al twee dagen op staan.' Ondertussen hebben ook al ruim 20 mensen geprobeerd de ruimte te boeken.Afgelopen week werden twee zeecontainers zonder vergunning op straat geplaatst voor verhuur aan toeristen. Een gedupeerde toerist maakte rechtsomkeert toen hij zag waar hij zijn 134 euro aan had vergooid. Een nieuwe uitwas van fraude via de site. AT5 toonde in september vorig jaar al aan hoe makkelijk het is om te frauderen met de Airbnb. AT5 zette toen de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema online voor vakantieverhuur.De SP mikt nu op het eigen kantoor van de vakantieverhuur site. De partij is uiterst kritisch over vakantieverhuur via Airbnb en de handhaving daarop. 'Amsterdammers ervaren overlast en er wordt zo ook woonruimte onttrokken aan de stad. Blijkbaar heeft zelfs hun eigen kantoor lak aan alle regels.' Foto