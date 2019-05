Tweelingzus van de zon bracht dinosaurussen om

Een team wetenschappers heeft vastgesteld dat de zon een tweelingzus heeft die zich in onze kosmische buurt ophoudt. En die kan de dinosaurussen fataal zijn geworden.



Toen de zon 4,6 miljard jaar geleden ontstond, was ze niet alleen. Ze had een tweelingzusje dat kleiner was en inmiddels is uitgevlogen.



Dat is de conclusie van een onderzoeksproject dat sterrenvorming onder de loep nam.



En als deze conclusie overeind blijft, kan deze mysterieuze tweelingzus het uitsterven van de dinosaurussen op haar geweten hebben.



Onderzoekers van Berkeley en Harvard bestudeerden een moleculaire wolk in het sterrenbeeld Perseus, waar nieuwe sterren gevormd worden.



Op basis van de observaties ontwierpen ze een simulatie die voorspelt dat alle sterren die op de zon lijken, gevormd zijn in een stelsel met meerdere sterren.



Tijdens de eerste paar miljoen jaar wordt de band tussen de sterren verbroken. Soms slokt de grootste ster de andere op, en soms drijven ze uit elkaar.



In het geval van de zon bestaat er volgens de wetenschappers nog steeds een tweelingster op minimaal 3 lichtdagen van ons vandaan.



Eerder is gebleken dat een object van buiten het zonnestelsel elke 25 tot 30 miljoen jaar langskomt en een ravage aanricht onder kometen en planetoïden in het buitenste zonnestelsel, die alle kanten op geslingerd worden.



Dat kan de oorzaak zijn van het gegeven dat de aarde met tussenpozen van zo’n 30 miljoen jaar getroffen wordt door een meteoriet die een massa-extinctie veroorzaakt, zoals toen de dinosaurussen uitstierven.



De wetenschappers vragen zich nu af of het object dat kometen en planetoïden opschudt het tweelingzusje van de zon is.



Nou daar geloof ik helemaal NIETS van. We hebben sterren ontdekt op afstanden van 13 milard lichtjaar en dan zou er een onontdekte tweelingster van de zon zijn op iets meer dan drie lichtdagen afstand? Dat is voor astronomische begrippen erg vlakbij. Ook een ster die geen zichtbaar licht uitstraalt, zal dan toch wel iets uitstralen dat we zouden moeten kunnen ontvangen, zoals infrarode straling.

