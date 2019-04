Cactus de hond groeit uit tot ster van woestijnmarathon

De vermaarde Marathon des Sables ('Zandmarathon') in de Marokkaanse woestijn kreeg deze week een onverwachte uitblinker in de vorm van... een hond. Hij sloot maandag tijdens de tweede etappe aan bij de hardlopers, die hem direct als mascotte omarmden.De rest van de wedstrijd, die gisteren eindigde, liep Cactus mee in de voorste gelederen. De hond was al snel zo populair, dat de organisatie van de 250 km lange ultraloop besloot hem te voorzien van een gps-tracker. Daardoor konden liefhebbers over de hele wereld zijn positie volgen.Net als de lopers kreeg de hond onderweg bij de verzorgingsposten te drinken en te eten, en de kans om wat uit te rusten in de schaduw. Zijn absolute top bereikte Cactus donderdag, toen de lopers liefst 75 km door het mulle zand moesten ploegen. De hardlopers kregen een tijdslimiet van 31 uur om de etappe te voltooien. Cactus liep hem in 11 uur en een kwartier.Intussen liet de hond zich de hele dag aanhalen en knuffelen door de lopers, die elke kans te baat namen om met hem te worden gefotografeerd of gefilmd. Volgens één van de begeleidende artsen, die hem geregeld controleerden, had de hond een belangrijk voordeel ten opzichte van zijn menselijke collega's: "We hebben de hele week geen blaar bij hem kunnen ontdekken."