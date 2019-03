Woningcorporatie bedenkt oplossing voor kauwen die met stenen gooien

SOEST - Woningcorporatie Portaal heeft een oplossing bedacht voor de kauwen die stenen naar beneden gooien van een flat in Soest. Langs de rand van het dak worden pinnen geplaatst, zodat de vogels daar niet meer kunnen zitten.Bewoners van de flat aan de Weegbreestraat zijn er helemaal klaar mee. De kauwen pikken steentjes op die op het dak van het pand liggen. Vervolgens laten de vogels die stenen van tientallen meters hoogte naar beneden vallen. Resultaat: forse schade aan geparkeerde auto's en ouders die het niet meer aandurven om hun kinderen buiten te laten spelen.Portaal heeft overlegd met verschillende vogeldeskundigen en dat leidde tot de plaatsing van de pinnen. Die komen alleen aan de rand van het dak, vertelt woordvoerder Stefan Gradisen. "Zodat die vogels daar niet meer kunnen gaan zitten met stenen in hun bek en zich laten vallen. Het is niet zo dat de vogels vanaf het midden wegvliegen met een steen in hun bek. Daarvoor zijn de stenen te zwaar."De kauwen leven in de bomen rondom het flatgebouw. Het duurt waarschijnlijk even voor ze door hebben dat er vanaf de rand van het dak niet meer gevlogen kan worden met de steentjes in hun bek. Twee tot vier weken, denkt Portaal.Verder benadrukt de woningcorporatie niet verantwoordelijk te zijn voor schade aan auto's. De dieren vangen is geen optie, zo staat in de wet.