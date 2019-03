Kaasmeisje Alkmaar krijgt een vriendje: de kaasjongen

Lachen naar toeristen en met hen op de foto gaan, te midden van stapels kazen. Tot nu toe was dit in Alkmaar voorbehouden aan de zogenoemde kaasmeisjes.Maar met ingang van volgende week hoopt het promotiebureau voor de stad dat er ook kaasjongens over de markt lopen, schrijft NH Nieuws. De kandidaten worden nu geworven:Volgende week vrijdag gaat het kaasmarktseizoen van start. Daarmee zijn we de eerste stad in Nederland die het seizoen aftrapt. En naast kaasmeisjes lopen er dit jaar ook kaasjongens rond!Voor de kaasjongens gelden dezelfde eisen als voor de meiden: houden van Alkmaar, een beetje hun talen spreken (Nederlands, Duits en Mandarijn) en bereid zijn met enthousiasme te vertellen over kaas.En ze moeten niet verlegen zijn, want veel toeristen willen - zo wordt verwacht - met de kaasmeisjes en -jongens op de foto. Medewerker promotiebureau Sandra van der Bijl: "Het standaardbeeld is toch wel de bezoeker met twee meisjes aan weerszijden. Daar zullen de jongens straks ook een rol bij spelen."De nieuwe gastheren van de kaasmarkt krijgen, net als hun vrouwelijke collega's, streekdracht aan. In hun geval: een blauwe kiel met rode sjaal. En ze lopen op klompen. "We raden dubbele sokken aan, dan is het beter vol te houden. Want ze lopen er uren."Er zijn al wel mannen op de wekelijkse kaasmarkt, maar die sjouwen een berrie met 150 kilo kaas of leggen de kazen neer op het Waagplein (de zetters).De andere kaasstad, Gouda, zocht vorig jaar ook al naar kaasjongens.